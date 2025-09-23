Edilizia agricoltura e pubblici esercizi sotto la lente dello Iam | sospesi due cantieri nel Reggino

Reggiotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una settimana intensa per gli ispettori del lavoro dello Iam (Ispettorato dell'area metropolitana) di Reggio Calabria, che li ha visti impegnati in verifiche mirate in diversi settori come: edilizia, agricoltura e pubblici esercizi. Verifiche che si sono concentrate sia nel capoluogo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edilizia - agricoltura

Nel Reggino serie di controlli in agricoltura, commercio, turismo e edilizia: elevate maxi sanzioni

Edilizia, agricoltura e pubblici esercizi sotto la lente dello Iam: sospesi due cantieri nel Reggino; IAM Reggio Calabria, controlli in edilizia, pubblici esercizi, agricoltura e depurazione; Ispettorato del Lavoro a setaccio nella Marca in aziende agricole e pubblici esercizi: scovati 13 lavoratori in nero.

Trasformazione territoriale eseguita nell'esercizio dell'attività agricola o pratiche silvo-pastorali - Si rileva preliminarmente che la fattispecie è stata trattata già nel parere pubblicato il 13 gennaio 2010 avente ad oggetto "Interpretazione interventi di "movimentazione di terreno" e "sostituzione ... Si legge su regione.fvg.it

Edilizia in agricoltura, procedure più snelle in Toscana - Favorire le opportunità di sviluppo delle aziende agricole, facilitando la realizzazione di annessi agricoli che siano funzionali alla loro attività, nel pieno rispetto di vincoli ... Lo riporta edilportale.com

Cerca Video su questo argomento: Edilizia Agricoltura Pubblici Esercizi