Economia | Nicola Bertinelli al vertice di Cai Nutrizione

Un progetto ampio e di prospettiva, idee chiare e una provata esperienza consolidata nel tempo sia come imprenditore zootecnico che in tutti i ruoli che lo hanno visto distinguersi per competenza ed innovazione. E' questo il profilo di Nicola Bertinelli, eletto nei giorni scorsi dal Cda al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: economia - nicola

A Bari “La Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro sui grandi temi dell’economia

A Bari “La Ripartenza, liberi di pensare” di Nicola Porro sui grandi temi dell’economia

Economia, politica e approfondimenti in compagnia di Nicola Porro a "Quarta Repubblica", stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a Sky tg24 Economia, si è discusso dell’analisi di #Draghi su cosa non funziona nell’Unione Europea. Beh, noi lo sapevamo già da un po’… - X Vai su X

Nicola Bertinelli confermato al vertice del Consorzio Parmigiano Reggiano; Dazi: le parole di Nicola Bertinelli, Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano; Nicola Bertinelli eletto alla presidenza di CAI Nutrizione.

Nicola Bertinelli eletto alla presidenza di CAI Nutrizione - (askanews) – Un progetto ampio e di prospettiva, idee chiare e una provata esperienza consolidata nel tempo sia come imprenditore zootecnico che in tutti i ruoli che lo hanno visto disti ... Si legge su askanews.it

Nicola Bertinelli lascia la presidenza di Coldiretti Emilia-Romagna - Il presidente in carica, Nicola Bertinelli ha formalizzato le proprie dimissioni dalla presidenza e dagli altri incarichi associativi: la ... ansa.it scrive