ecomondo annunciate le date della fiera

Nuovi strumenti satellitari per monitorare i mutamenti climatici. Ma anche i giovani e il rapporto con la bioeconomia, tra le difficoltà di accesso al potere decisionale, e la migrazione rurale-urbana. Si avvicina Ecomondo. Dal 4 al 7 novembre torna l’evento di organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), accendendo i riflettori su economia circolare, green e blue economy, riunendo aziende, ricercatori e istituzioni in un dialogo a livello globale. Sarà di ben 166mila metri quadrati l’area espositiva allestita. La manifestazione si articolerà in sette macroaree tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto chiave della transizione ecologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

