Ecco perché la moda affascina noi registi | l' intervista esclusiva a Spike Jonze e Halina Reijn autori del film di Gucci The Tiger

Vanityfair.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato nella prima giornata della Settimana della Moda di Milano, il film racconta della matriarca di una famiglia che festeggia il suo compleanno, tra figli e ospiti illustri. Ma le cose non vanno come sperato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

«Ecco perché la moda affascina noi registi»: l'intervista esclusiva a Spike Jonze e Halina Reijn, autori del film di Gucci The Tiger

