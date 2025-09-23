Ecco limiti e opportunità della proposta Parigi-Riad sulla Palestina

La conferenza congiunta organizzata lunedì da Arabia Saudita e Francia a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite segna un passaggio significativo nel dibattito internazionale sul conflitto israelo-palestinese? L’incognita resta aperta. La risposta si intreccia con la difficoltà delle Nazioni Unite di mantenere rilevanza (“può l’Onu salvarsi dall’irrilevanza?”, si chiede un’analisi del Financial Times ) e con un’agenda israeliana che, per necessità politica del premier Benjamin Netanyahu, non sembra poter accettare la prospettiva di uno Stato palestinese come esito di un processo di pace e negoziato complesso. 🔗 Leggi su Formiche.net

