Ecco l’F-47 il nuovo caccia Usa che cambia la supremazia dei cieli

Formiche.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo attraversato da tensioni geopolitiche crescenti, dalla guerra in Ucraina alla competizione tra Stati Uniti e Cina, il controllo dello spazio aereo non è più solo questione di supremazia tecnica, ma di equilibrio strategico globale. Per questo la notizia che il primo F-47, nuovo caccia di sesta generazione americano, è già in costruzione con volo inaugurale previsto nel 2028, segna un passaggio cruciale non solo per Washington ma per tutti gli alleati occidentali. Ma che cos’è l’F-47? Si tratta del programma Next generation air dominance (Ngad), destinato a sostituire l’F-22 Raptor come punta di diamante della superiorità aerea statunitense. 🔗 Leggi su Formiche.net

