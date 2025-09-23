Ecco finalmente Gimenez! Il messicano si sblocca in Coppa Italia

Coppa Italia 2025-26: Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di finale della competizione. Torna al gol Santiago Gimenez.

Gimenez si sblocca ed esulta con la maglia di Jashari, ma poi il Var annulla per fuorigioco; Milan-Lecce 1-0: finalmente Gimenez! Il messicano sblocca la partita su assist di Bartesaghi.

finalmente gimenez messicano sblocca20 minuti di assedio ed ecco il gol: il Milan sblocca la sfida contro il Lecce, finalmente Gimenez - Santiago Gimenez si sblocca e il Milan passa in vantaggio dopo venti minuti di assedio contro il Lecce: gara che si sta giocando in una sola metàcampo. Scrive tuttomercatoweb.com

finalmente gimenez messicano sbloccaMIL-LEC (1-0): habemus Bebote! Il messicano si sblocca col Lecce in dieci - Il Milan ha approcciato bene questo sedicesimo di finale: cinque palle gol nitide ma nessun gol, anche per errori clamorosi. Segnala milannews.it

