Ecco come e perché Milano dopo Expo ha perso la sua identità che faceva rima con sobrietà
La crisi identitaria di Milano passa (e parte) anche dalla ristorazione. Occorre ritrovare la proverbiale sobrietà. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: perch - milano
Tragedia questa mattina a #milano, la donna forse morta perché intossicata dal fumo - facebook.com Vai su Facebook
Expo: dopo l'esposizione, un acceleratore di particelle per Rho? - Un acceleratore di particelle che scruti la profondità della materia. Lo riporta affaritaliani.it
Milano e Osaka si incontrano a Expo, il talk sulla food policy - Milano e Osaka tornano a incontrarsi all'interno del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, nel panel 'I servizi di refezione scolastica come strumenti per politiche alimentari nelle città'. Si legge su ansa.it