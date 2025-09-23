Eccezionale scoperta in Egitto | trovato un porto sommerso che può portare alla tomba di Cleopatra

Roma, 23 settembre 2025 – Dal fondo del mare arriva un grande indizio per arrivare alla tomba di Cleopatra? Un antico porto sommerso è stato individuato nei pressi del complesso templare di Taposiris Magna, a ovest di Alessandria d’Egitto. La scoperta, avvenuta ad opera di una missione archeologica internazionale, potrebbe rivelarsi cruciale nella ricerca del leggendario luogo in cui sarebbe sepolta la regina. La scoperta a 12 metri di profondità. Citata anche da Plutarco, Taposiris Magna (il cui nome significa “grande tomba di Osiride”) fu edificata tra il 280 e il 270 a.C. da Tolomeo II Filadelfo, sulle sponde del lago Mareotide. 🔗 Leggi su Quotidiano.net