Eccellenza Toscana Il Mazzola ottiene due successi di fila Ghizzani | Super gara la svolta nei cambi
E’ partito a marcia ingranata, il Mazzola. Due vittorie su due, con il Signa all’esordio, con il Lanciotto Campi, domenica scorsa: 1-3 il risultato finale, per la soddisfazione di Marco Ghizzani (foto). "Abbiamo sofferto – ha affermato il mister –, ma dal punto di vista del calcio giocato, è stata una super partita: passaggi completati, trasmissioni eseguiti calcio. Faccio i miei complimenti ai ragazzi anche se non sono del tutto contento. Abbiamo commesso degli evidenti errori difensivi e lo voglio dire apertamente, perché la faccia dobbiamo mettercela tutti, io per primo che sono il ‘capo della banda’". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - toscana
Eccellenza Toscana. Colligiana, mix tra giovani e veterani. Ultimi tasselli per la prossima stagione
Toscana, i migliori frutti in vetrina. Agrofutura premia l’eccellenza
"Cisanello, ospedale d’eccellenza. In Toscana il sistema funziona"
Triplice fischio allo stadio di Figline. Sconfitta di 1-0 per i ragazzi di mister Zacchei. Forza ragazzi rialziamoci subito !! #viola #castiglionese #calcio #eccellenza #toscana #castiglionfiorentino #settoregiovanile #cidevicredere - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza. Il Mazzola cambia denominazione: presentato il nuovo logo!; Calcio Eccellenza: progetto valorizzazione giovani calciatori, il Mazzola terzo nella speciale classifica; Coppa Italia Eccellenza. Tris del Mazzola: grande vittoria sull'Asta Taverne.
Eccellenza Toscana. Il Mazzola ottiene due successi di fila. Ghizzani: "Super gara, la svolta nei cambi» - Due vittorie su due, con il Signa all’esordio, con il Lanciotto Campi, ... Lo riporta msn.com
Eccellenza Toscana. "Mazzola è riuscito a riportare l’inerzia dalla sua parte» - Una vittoria di carattere, quella del Mazzola alla prima di campionato. Come scrive lanazione.it