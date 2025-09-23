Eccellenza Toscana Il Mazzola ottiene due successi di fila Ghizzani | Super gara la svolta nei cambi

E’ partito a marcia ingranata, il Mazzola. Due vittorie su due, con il Signa all’esordio, con il Lanciotto Campi, domenica scorsa: 1-3 il risultato finale, per la soddisfazione di Marco Ghizzani (foto). "Abbiamo sofferto – ha affermato il mister –, ma dal punto di vista del calcio giocato, è stata una super partita: passaggi completati, trasmissioni eseguiti calcio. Faccio i miei complimenti ai ragazzi anche se non sono del tutto contento. Abbiamo commesso degli evidenti errori difensivi e lo voglio dire apertamente, perché la faccia dobbiamo mettercela tutti, io per primo che sono il ‘capo della banda’". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

