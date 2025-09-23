Una vittoria di quelle che valgono doppio. L’ Angelana batte 2-1 il Tavernelle e, in un colpo solo, conquista il primo posto insieme a Pietralunghese e Terni Fc proprio alla vigilia della sfida che, domenica prossima, vedrà l’Angelana di scena a Terni. Il tutto considerando che la compagine ternana scenderà in campo anche domani nell’andata della semifinale di coppa. L’Angelana potrà invece contare su una settimana tipo, trascinata dai suoi giovani, i classe 2006 Riommi e Marocchi, entrambi a segno in occasione della sfida vinta contro il Tavernelle. "I ragazzi, soprattutto i più giovani, hanno fatto una gara superlativa, - sottolinea Recchi - lottando su ogni pallone, contro una squadra fortissima come il Tavernelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. L'Angelana sogna. E si gode il primato