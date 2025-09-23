Eboli chiusura della scuola Aria | Filomena Rosamilia chiede le dimissioni del sindaco Conte
A Eboli la consigliera comunale e provinciale del Partito Democratico, Filomena Rosamilia, chiede le dimissioni del sindaco Mario Conte dopo i disagi legati alla mancata apertura dell’asilo Agatino Aria. “Mi si stringe il cuore nel sapere che 150 bambini sono stati privati del primo giorno di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: eboli - chiusura
Eboli – Il sindaco Mario Conte interviene sulla vicenda della chiusura dell’asilo Agatino Aria e invita a stemperare le polemiche. Il primo cittadino ha ribadito che gli alunni saranno ospitati in altre strutture scolastiche, con l’obiettivo di ridurre al minimo i dis - facebook.com Vai su Facebook
Eboli, chiusura della scuola Aria: Filomena Rosamilia chiede le dimissioni del sindaco Conte; Eboli e Politiche scolastiche. Rosamilia (PD): Un danno alla città. Il Sindaco faccia un passo indietro; Eboli, gli alunni dell’Aria ospitati in altre scuole.
Eboli, chiusura della scuola Agatino Arìa, monta la protesta delle mamme: “Vogliamo una soluzione” - La causa è una “vulnerabilità sismica” riscontrata nei documenti tecnici, che ha portato alla chiusura dell’istituto ... infocilento.it scrive
Eboli, polemiche sulla chiusura della scuola Agatino Arìa: ecco le reazioni politiche - La chiusura improvvisa della scuola dell’infanzia Agatino Aria a Eboli per vulnerabilità sismica scatena reazioni da Italia Viva, Partito Democratico e Partito Comunista Italiano. Come scrive infocilento.it