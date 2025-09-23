EA FC 26 Evoluzione Prodigio Dei Passaggi Elenco Giocatori Ed Obiettivi
L' evoluzione Prodigio dei passaggi è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale del giocatore che soddisfa i requisiti per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di Martedi 7 Ottobre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Prodigio dei passaggi.
In questa notizia si parla di: evoluzione - prodigio
FC 26 Evoluzione “Prodigio dei Passaggi”: Il Tuo Regista a Costo Contenuto!
