Una notte d’oro per il Paris Saint-Germain e soprattutto per Ousmane Dembélé. Durante la cerimonia del Ballon d’Or 2025, il francese ha vinto il premio più ambito del calcio maschile, consacrando definitivamente una stagione da sogno. A golden night in Paris. Congratulations to @dembouz on winning his first @ballondor. pic.twitter.comPEcZQSRL7W — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 22, 2025 Un meritato riconoscimento. Dembélé, all’età di 28 anni, diventa il primo francese a vincere il Ballon d’Or dopo Karim Benzema nel 2022. Il trionfo è arrivato grazie a una stagione straordinaria con il PSG: vittoria della Champions League, campionato francese, coppe nazionali e un rendimento personale che non ha lasciato dubbi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - EA celebra Dembélé: primo Ballon d’Or per il fuoriclasse del PSG