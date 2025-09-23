È vero che il paracetamolo in gravidanza può causare l’autismo come dice Trump?

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Detto, fatto: dopo gli annunci degli scorsi giorni, l’amministrazione statunitense ha ufficialmente sposato la tesi che vede nell’utilizzo del paracetamolo in gravidanza una delle principali cause dell’autismo. La Food and Drugs Adrministration ha confermato che presto il possibile legame con lo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vero - paracetamolo

«Il caffè in gravidanza non è sicuro per il feto». Uno studio invita a evitarlo, ma è scontro; Il paracetamolo in gravidanza è davvero sicuro? E quando si può prendere?; Autismo annuncio choc di Trump È causato dal paracetamolo.

200 vero paracetamolo gravidanzaParacetamolo in gravidanza, Fda avvia modifica foglietto illustrativo: cosa dicono gli esperti - Fda avvia modifica foglietto illustrativo e informa medici ma sottolinea che 'non è stata stabilita una relazione causale' ... Si legge su adnkronos.com

Paracetamolo in gravidanza e figli iperattivi: c'è un legame? - L'assunzione di farmaci durante la gravidanza e dopo il parto, nella fase di allattamento, è molto spesso associata a timori e preoccupazioni per i possibili effetti negativi che questi potrebbero ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Vero Paracetamolo Gravidanza