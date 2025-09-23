È vero che il paracetamolo in gravidanza può causare l’autismo come dice Trump?

Detto, fatto: dopo gli annunci degli scorsi giorni, l’amministrazione statunitense ha ufficialmente sposato la tesi che vede nell’utilizzo del paracetamolo in gravidanza una delle principali cause dell’autismo. La Food and Drugs Adrministration ha confermato che presto il possibile legame con lo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: vero - paracetamolo

