È vergognoso Garlasco attacco durissimo di Massimo Giletti | Perché non l’hanno fatto?

Durante la puntata di lunedì 22 settembre de Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti ha riacceso i riflettori sul delitto di Garlasco, riportando al centro del dibattito una figura rimasta a lungo in ombra: Andrea Sempio. Il conduttore, con toni decisi, ha posto un interrogativo che da anni aleggia attorno alla vicenda: “Perché Andrea Sempio telefonava a casa Poggi quando sapeva benissimo che Marco (fratello di Chiara, ndr) era in vacanza? La risposta la dà lui al capitano Gennaro Cassese che conduceva le indagini. Guardate che cosa dice, noi abbiamo il documento originale”. Il documento mostrato in studio è il verbale del colloquio tra Sempio e i carabinieri, nel quale il giovane affermava di aver cercato Marco Poggi al telefono fisso perché il cellulare risultava irraggiungibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it