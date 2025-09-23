È uscito il nuovo paper del Festival di Gastronomika

L’edizione 2025 del Festival di Gastronomika.che si è svolta il 25 e 26 maggio a Milano ci ha portato una grande soddisfazione: assieme a chi ha partecipato e a chi ci ha seguito abbiamo costruito un importante momento di crescita, condivisione e confronto su alcuni dei più impellenti temi del mondo enogastronomico. Il nostro evento è riuscito esattamente come lo desideravamo: ricco, partecipato, costruttivo, e per questo ringraziamo ancora una volta tutti i nostri lettori, i collaboratori e i sostenitori. Come promesso, abbiamo condensato in un documento il frutto del lavoro svolto dai giovani professionisti che hanno partecipato alla giornata di hackathon. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

