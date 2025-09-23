E tu splendi invece | due giorni di letteratura e musica in memoria di Giulia Gioia

FRANCAVILLA FONTANA - Il 22 e 23 ottobre 2025, la città di Francavilla Fontana ospita la prima edizione di "E tu splendi invece", un festival che celebra la memoria di Giulia Gioia, giovane editor e redattrice prematuramente scomparsa, che sognava di ispirare le nuove generazioni con la sua. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

