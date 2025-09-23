È successo davvero Stefano De Martino e Caroline Tronelli ora la notizia sulla coppia dell’estate

È stata senza dubbio la stagione di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, una coppia che, dall’inizio dell’estate fino agli ultimi giorni di settembre, è rimasta costantemente al centro dell’attenzione. Tra voci, smentite e colpi di scena, i due hanno occupato pagine intere di cronaca rosa, diventando il vero tormentone sentimentale dell’estate 2025. All’inizio, molti osservatori pensavano che Caroline fosse soltanto un’amica del conduttore. Ma le foto arrivate dai luoghi di vacanza, scatti rubati in cui i due apparivano complici e affiatati, hanno cambiato le carte in tavola. Da quel momento è partita la narrazione di una passione travolgente, fatta di viaggi insieme e progetti di coppia che, secondo alcuni, si sarebbero spinti fino all’idea di un figlio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it