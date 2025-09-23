E se vi dicessimo che finalmente arriva la nuova collezione di rem beauty x Wicked?

Segnate la data: 1 ottobre. Perché quel giorno, oltre al pumpkin spice overload, arriva anche il drop più teatrale della stagione beauty. Ariana Grande — sì, la Good Witch in persona — lancia la nuova collezione r.e.m. Beauty x Wicked: For Good, e promette un viaggio glam direttamente a Oz. Ariana Grande trasforma Oz in beauty: la nuova collezione r.e.m. Beauty x Wicked è un sogno magico e un po’ dark. Non è la prima volta che Ari porta la magia di Wicked nel suo brand: la scorsa capsule aveva celebrato Glinda e Elphaba con vibes più leggere e shimmer, ma questa volta il mood cambia. È il secondo atto, più intenso, più dark, più drammatico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

