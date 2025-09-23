È ripartito il Pedibus Bambini vanno a scuola a piedi con Matteo

Tra i vicoli del centro storico, di buon mattino, capita di incontrare una carovana di piccoli studenti in cammino guidata come sempre da Matteo Mignolini, volontario Auser e storico "autista" di questa allegra comitiva che unisce passo dopo passo salute, sicurezza, socialità e rispetto per l’ambiente. È ripreso ieri per gli alunni della primaria di San Filippo, il “ Pedibus “, che da undici anni accompagna i bambini a scuola a piedi. Il progetto si chiama “Vado a scuola con Matteo“ è tra i primi sperimentati in Umbria, vede coinvolti il comune di Città di Castello, Auser, il Lions Club Tiferno e rappresenta ormai una realtà consolidata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

