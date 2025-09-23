E’ morta Claudia Cardinale l’icona del cinema italiano aveva 87 anni

(Adnkronos) – E’ morta Claudia Cardinale, l’attrice aveva 87 anni. L’attrice, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è deceduta oggi 23 settembre 2025 come riferisce l’agenzia France Presse. Claudia Cardinale – all’anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale – è stata un’icona del cinema italiano e internazionale per oltre mezzo secolo grazie alle interpretazioni in oltre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - E’ morta Claudia Cardinale, l’icona del cinema italiano aveva 87 anni

