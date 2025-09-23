E’ morta Claudia Cardinale l’attrice aveva 87 anni

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' morta Claudia Cardinale, l'attrice aveva 87 anni. —[email protected] (Web Info) Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morta - claudia

Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: “Ciao ragazza speciale”

Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo: aveva 51 anni

Claudia Adamo è morta, la meteorologa Rai aveva 51 anni. Alberto Matano: “Era una ragazza speciale”

e8217 morta claudia cardinaleE’ morta a 87 anni Claudia Cardinale - L’attrice italiana – come riportano i media francesi – è deceduta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. Da italpress.com

e8217 morta claudia cardinaleÈ morta Claudia Cardinale, aveva 87 anni - L'attrice Claudia Cardinale è morta all'età di 87 anni nella regione parigina. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morta Claudia Cardinale