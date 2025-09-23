È morta Claudia Cardinale | la grande attrice aveva 87 anni

L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni nella regione di Parigi. La notizia arriva dal suo agente con un comunicato all’AFP. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - È morta Claudia Cardinale: la grande attrice aveva 87 anni

