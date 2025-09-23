È morta Claudia Cardinale la diva del cinema italiano che fece ballare il Gattopardo aveva 87 anni

C’era un tempo in cui l’Italia sapeva trasformare il cinema in mito, e le attrici in divinità. Claudia Cardinale era una di quelle rare creature che non avevano bisogno di cercare la luce dei riflettori: la portavano dentro. È morta il 23 settembre, a Nemours, vicino a Parigi, all’età di 87 anni. Con lei, negli ultimi momenti, i suoi figli. La sua scomparsa non è solo la fine di una vita, ma la chiusura di un’epoca: quella delle dive che sapevano incarnare un Paese intero e che, con la sola presenza, attraversavano il tempo. Nata a Tunisi nel 1938, figlia di emigrati siciliani, Cardinale ha costruito la sua leggenda senza forzature. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - È morta Claudia Cardinale, la diva del cinema italiano che fece ballare il Gattopardo aveva 87 anni

