È morta Claudia Cardinale icona del cinema italiano

Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano e una delle figure più carismatiche e amate del grande schermo, è scomparsa all’età di 87 anni. Nata nel 1938 a Tunisi da genitori siciliani, Cardinale ha iniziato la sua carriera vincendo nel 1957 un concorso di bellezza che le aprì la strada verso la Mostra del Cinema di Venezia. La sua voce venne doppiata all’inizio, poiché la sua educazione era francofona e parlava il dialetto siciliano, ma il suo talento la portò rapidamente a recitare in pellicole d’autore. Tra i ruoli che l’hanno resa celebre: 8½ di Federico Fellini e Il Gattopardo di Luchino Visconti, entrambi del 1963. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: morta - claudia

Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: “Ciao ragazza speciale”

Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo: aveva 51 anni

Claudia Adamo è morta, la meteorologa Rai aveva 51 anni. Alberto Matano: “Era una ragazza speciale”

FLASH | E' morta a 87 anni l'attrice Claudia Cardinale - X Vai su X

È morta Claudia Cardinale, l’attrice si è spenta a 87 anni; E’ morta Claudia Cardinale, l’attrice aveva 87 anni; E’ morta Claudia Cardinale, l’icona del cinema italiano aveva 87 anni.

Claudia Cardinale morta, chi era l'attrice: lo stupro da giovane, il figlio "segreto", gli amori della sua vita e la relazione "mancata" con Alain Delon - Attrice di rara intensità e fascino magnetico, è stata la stella più luminosa emersa dal firmamento cinematografico degli ... Come scrive leggo.it

Il mondo del cinema è in lutto: è morta Claudia Cardinale - L'attrice Claudia Cardinale è morta all'età di 87 anni nella regione parigina. Riporta corrieredellosport.it