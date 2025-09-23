È morta Claudia Cardinale icona del cinema da 8½ a Il Gattopardo a C’era una volta il West

Claudia Cardinale è morta a 87 anni in Francia: era l’attrice simbolo del cinema italiano e internazionale, protagonista di capolavori iconici da 8½ a Il Gattopardo, da C’era una volta il West a Rocco e i suoi fratelli. Si è spenta oggi, all’età di 87 anni, Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e rappresentative del cinema italiano del Novecento. A dare l’annuncio è stato il suo agente all’agenzia France Presse, precisando che l’attrice è morta serenamente in una clinica a Nemours, nella regione dell’Île-de-France, dove risiedeva da tempo. La carriera di Claudia Cardinale. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, da una famiglia siciliana emigrata, Claudia Cardinale fu scoperta giovanissima grazie a un concorso di bellezza, ma inizialmente rifiutò le offerte del cinema. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morta Claudia Cardinale, icona del cinema da 8½ a Il Gattopardo a C’era una volta il West

