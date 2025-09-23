È morta Claudia Cardinale | addio a un’icona del cinema italiano

Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni. L’attrice italiana si è spenta a Nemours, nella regione parigina, dove viveva da tempo. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal suo agente. Con lei se ne va una delle interpreti più amate e riconosciute del cinema internazionale. Claudia Cardinale è morta: Una vita tra Italia e Francia. Claudia Cardinale, nata a Tunisi nel 1938 da una famiglia siciliana, aveva iniziato giovanissima la sua carriera. Dopo essere stata notata per la sua bellezza magnetica, decise di intraprendere la strada della recitazione, trasferendosi in Italia e debuttando in film che la consacrarono rapidamente come stella emergente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - È morta Claudia Cardinale: addio a un’icona del cinema italiano

In questa notizia si parla di: morta - claudia

Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: “Ciao ragazza speciale”

Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo: aveva 51 anni

Claudia Adamo è morta, la meteorologa Rai aveva 51 anni. Alberto Matano: “Era una ragazza speciale”

È morta Claudia Cardinale, l’attrice si è spenta a 87 anni; E’ morta Claudia Cardinale, l’attrice aveva 87 anni; Adriana Asti morta nel sonno, l'attrice aveva lavorato con Strehler, Visconti e Bertolucci: aveva 94 anni.

Claudia Cardinale morta, chi era l'attrice: lo stupro a 16 anni, il figlio "segreto", gli amori della sua vita e la relazione "mancata" con Alain Delon - Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è stata una delle attrici più celebri del cinema italiano: ha vinto tre David di Donatello e i ... Scrive ilmattino.it

È morta Claudia Cardinale, l'icona del cinema italiano aveva 87 anni - Claudia Cardinale, una delle attrici più popolari del cinema italiano, è morta. Come scrive gazzetta.it