E' morta al Maggiore la donna di 82 anni travolta da un furgone

È morta all'Ospedale Maggiore di Parma l'anziana piacentina di 82 anni, Maria Dodici, travolta da un furgone lungo viale Dante a Piacenza, nella mattinata di martedì 23 settembre. Come riportato da IlPiacenza la donna era arrivata in condizioni gravissime, trasportata dall'elisoccorso, al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: morta - maggiore

Titolo: Natura morta con rose ? Autore: Giovanni Boldini Anno: 1905 c (olio su tavola, Collezione privata 73 cm x 54,5 cm) . Boldini, ferrarese di nascita, è stato uno dei pittori italiani di maggiore successo a Parigi nel corso della Belle Époque, il periodo c - facebook.com Vai su Facebook

E' morta al Maggiore la donna di 82 anni travolta da un furgone; Virus del Nilo Occidentale nel Lazio, morta una donna di 82 anni a Fondi; Decesso per virus West Nile, il ministero della Salute: Monitoraggio costante nel Lazio.

West Nile: morta una donna di 82 anni, altri due i casi gravi - Sei i pazienti ad avere contratto la malattia: non ci sono collegamenti tra loro ma vivono tutti in provincia di Latina ... Segnala rainews.it

West Nile, donna morta a Roma: Filomena Giovangiulio era ricoverata con febbre alta. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Filomena Giovangiulio, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile. ilmessaggero.it scrive