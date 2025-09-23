È morta a 87 anni Claudia Cardinale
Si è spenta all’età di 87 anni Claudia Cardinale. L’attrice italiana, come riportano i media francesi, è deceduta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dal suo agente. Nata a Tunisi nel 1938 da genitori di origine siciliana, ha sempre mantenuto la nazionalità italiana sebbene abbia sempre avuto un forte legame sia con la Tunisia sia con la Francia, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. “L’ Africa mi ha segnato per sempre. Anche se, quando ci sono nata, erano anni difficili e gli italiani che lavoravano laggiù dovevano conquistarsi la vita giorno per giorno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
