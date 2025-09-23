Forse avrete visto l’immagine di Luis Enrique appollaiato in tribuna durante il primo tempo di PSG – Lens, lo scorso 14 settembre. Sembrava un esperimento, e invece il tecnico asturiano lo ha ripetuto nuovamente contro l’Atalanta in Champions League, e dopo quella partita ha dichiarato che potrebbe diventare una routine. «Era da tempo che cercavo un modo per migliorare la mia visione del gioco», ha detto Luis Enrique «E così ho pensato di fare come gli allenatori di rugby che stanno in tribuna. Da lassù si ha una prospettiva del tutto diversa rispetto alla panchina, si può controllare l'insieme del gioco, puoi prendere molte informazioni dirette. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - È meglio vedere la partita dall'alto o a bordocampo?