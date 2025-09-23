È meglio vedere la partita dall' alto o a bordocampo?
Forse avrete visto l’immagine di Luis Enrique appollaiato in tribuna durante il primo tempo di PSG – Lens, lo scorso 14 settembre. Sembrava un esperimento, e invece il tecnico asturiano lo ha ripetuto nuovamente contro l’Atalanta in Champions League, e dopo quella partita ha dichiarato che potrebbe diventare una routine. «Era da tempo che cercavo un modo per migliorare la mia visione del gioco», ha detto Luis Enrique «E così ho pensato di fare come gli allenatori di rugby che stanno in tribuna. Da lassù si ha una prospettiva del tutto diversa rispetto alla panchina, si può controllare l'insieme del gioco, puoi prendere molte informazioni dirette. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Inter, Chivu: "Meglio nella ripresa. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno"
Piattaforme streaming vs tv generalista: ma per vedere i film, non era meglio prima?
“Era meglio non farlo vedere in queste condizioni”. Renato Pozzetto, compleanno tra le polemiche
Cinema Fellini, i film del week end Cosa c'è di meglio che vedere un bel film davanti al grande schermo? Al cinema teatro Fellini in viale Lombardia questo week end ci aspettano in sala "Troppo cattivi 2", cartone animato in prima visione; "Elisa", un film in - facebook.com Vai su Facebook
