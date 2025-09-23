E' in macchina con i figli carabiniere si affaccia dal finestrino e nota un ricercato alla fermata del bus | scatta l' arresto

ANCONA - Era in auto, fuori servizio, con i due figli che stava portando in palestra quando ha incrociato per caso un ricercato. Così un Brigadiere della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Ancona, ieri pomeriggio, ha riconosciuto e bloccato un 35enne tunisino, colpito da un ordine. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

E' in macchina con i figli, carabiniere si affaccia dal finestrino e nota un ricercato alla fermata del bus: scatta l'arresto.

