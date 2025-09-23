È guerra nel centrosinistra | Fiola PD affonda Fortini fedelissima di De Luca

Tempo di lettura: 2 minuti Il clima di campagna elettorale si fa sentire anche all’interno del centrosinistra campano, dove i diversi schieramenti si muovono tra alleanze e contrapposizioni interne. Da un lato Bruna Fiola, consigliera regionale del Partito Democratico e candidata in tandem con Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli; dall’altro Lucia Fortini, assessora regionale e fedelissima del governatore Vincenzo De Luca, che dovrebbe correre nella lista civica “ A testa alta ”. Un confronto che, a pochi giorni dal voto, sembra assumere i toni di un vero e proprio scontro politico più che istituzionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it