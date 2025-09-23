" Forza Italia è un catalizzatore dell’area moderata, che in una regione come le Marche può fare la differenza e assicurare la vittoria al centrodestra ". Il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, ieri mattina a Pesaro ha confermato la volontà del partito di affermarsi, in queste elezioni, come seconda forza politica dietro Fd’I e davanti alla Lega. "In tutte le previsioni il centrodestra marchigiano è largamente favorito – dice – e il centrosinistra, disperato per la sconfitta che lo attende, ha persino portato in un programma tv la polemica sulla candidatura di un consigliere regionale (il riferimento è ad Andrea Putzu di Fd’I, ndr), quando noi abbiamo sempre evitato di fare riferimento alle vicende giudiziarie di Ricci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E Gasparri rilancia: "Forza Italia sarà la seconda forza"