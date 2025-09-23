Una vittoria sofferta, una vittoria che pesa. Non è retorica, è semplice matematica: nei campionati di calcio a girone unico, una vittoria vale tre punti. Anche per squadre come il Napoli visto contro il Pisa, ovvero squadre che non riescono a dominare eo a chiudere una determinata partita. Nel caso specifico relativo agli azzurri, poi, ci sono da segnalare un po’ di attenuanti non generiche: quella col Pisa era, di fatto, è stata la prima partita vera giocata dopo mezza settimana di allenamenti, una situazione che il Napoli non viveva dal marzo 2024; per la prima volta, quantomeno nella sua esperienza a Napoli, Conte ha fatto un mini turn over per scelta, non per assecondare il contesto e le contingenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È Conte che deve accompagnare il Napoli nella crescita