È Conte che deve accompagnare il Napoli nella crescita
Una vittoria sofferta, una vittoria che pesa. Non è retorica, è semplice matematica: nei campionati di calcio a girone unico, una vittoria vale tre punti. Anche per squadre come il Napoli visto contro il Pisa, ovvero squadre che non riescono a dominare eo a chiudere una determinata partita. Nel caso specifico relativo agli azzurri, poi, ci sono da segnalare un po’ di attenuanti non generiche: quella col Pisa era, di fatto, è stata la prima partita vera giocata dopo mezza settimana di allenamenti, una situazione che il Napoli non viveva dal marzo 2024; per la prima volta, quantomeno nella sua esperienza a Napoli, Conte ha fatto un mini turn over per scelta, non per assecondare il contesto e le contingenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: conte - deve
Conte attacca il governo: “Sono dei bugiardi. Caso Almasri? Abbiamo le prove che Nordio deve dimettersi”
Conte ha imparato a conoscere Napoli e il suo ambiente, ora deve gestire anche l’entusiasmo
"Conte deve rispettarci", "Buffonate". Volano gli stracci tra Pd e M5S
Il @ManCity passa con Haaland e Doku, ma il @sscnapoli limita i danni per il rosso a Di Lorenzo dopo soli 21’. Conte deve rinunciare a De Bruyne, la squadra lotta e non va in barca. #ChampionsLeague - X Vai su X
Rischia di saltare il match di Champions: Conte deve ricorrere ai ripari. Ecco chi è e perché?: - facebook.com Vai su Facebook
Conte dai monti, un progetto “oltre il libro” di Franz Rossi e Bobo Pernettaz.