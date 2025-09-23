È clamoroso La ruota della fortuna notizia pazzesca per Gerry Scotti e Samira Lui

Il duello dell’access prime time televisivo continua a regalare sorprese e a tenere banco nelle analisi degli ascolti. Da una parte Rai 1 con Affari tuoi, guidato da Stefano De Martino, dall’altra Canale 5 con La Ruota della Fortuna, affidata al carisma di Gerry Scotti e alla verve di Samira. Il confronto si sta rivelando più acceso che mai e, numeri alla mano, l’ago della bilancia sembra pendere dalla parte del conduttore di casa Mediaset. Affari Tuoi mantiene una solida base di pubblico e non delude le aspettative della rete. La puntata del 22 settembre è stata seguita da 4.321.000 spettatori con uno share del 21. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: clamoroso - ruota

Ascolti TV | Martedì 2 Settembre 2025. Clamoroso: Affari Tuoi 22.6% vs La Ruota 24.2%

Ascolti tv, clamoroso: chi ha trionfato tra Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ascolti tv, La Ruota della Fortuna batte Affari tuoi: il clamoroso risultato

BOOM CLAMOROSO, VINTI 100.000 EUROOOOOO ALLA SUPER RUOTA #LaRuotaDellaFortuna - X Vai su X

Clamoroso ad Affari Tuoi: il Dottore manda in onda lo stacchetto de La Ruota della Fortuna. - facebook.com Vai su Facebook

Gira la ruota, ad Affari Tuoi parte la sigla della Ruota della Fortuna e Stefano De Martino saluta Gerry Scotti; La Ruota della Fortuna, Andrea perde 200mila euro per una manicure: Non chiedetemi come sto.

La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Simone da Oristano e quanto ha vinto stasera 19 settembre? - Dopo una sola puntata da campione, Luca da Milano ha dovuto cedere lo scettro al giovanissimo Simone, 22 anni, originario della provincia di Oristano e stu ... Si legge su alphabetcity.it

La Ruota della fortuna, chi è e cosa fa il nuovo campione Fabio e quanto ha vinto - Il suo è un percorso inaspettato: ecco cosa fa nella vita. Lo riporta msn.com