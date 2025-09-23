Duemila in corteo Studenti e lavoratori | | Blocchiamo tutto Palestina libera
Studenti e lavoratori con lo striscione "Blocchiamo tutto". Sono queste le due sponde che si sono unite simbolicamente sul ponte mobile del Candiano sdraiandosi insieme a terra per bloccare il traffico al grido di " Palestina libera!". A spiegarne il significato è Andrea Giuliani dell’Unione sindacale di base: "Ogni passo che avete mosso oggi lo avete mosso con un sogno nelle spalle, quello di lavorare un giorno per qualcosa che sia utile alla comunità, non per uccidere. Questo ponte unisce studenti e lavoratori, persone che sono e vogliono rimanere umane". Sono oltre duemila le persone, tra cui moltissimi studenti, che hanno preso parte alla giornata di sciopero per la Palestina e in sostegno della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, organizzata dall’Usb in oltre 100 piazze italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
