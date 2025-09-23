Due tartarughe marine liberate a Rivabella | ritrovano il loro habitat dopo le cure
GALLIPOLI – Un lieto fine per due tartarughe marine che, dopo essere state curate per gravi problemi di galleggiamento, sono tornate nel loro habitat naturale. I due esemplari sono stati liberati questa mattina nelle acque di Rivabella, a Gallipoli, a conclusione di un’operazione di salvataggio e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
