Due tartarughe marine liberate a Rivabella | ritrovano il loro habitat dopo le cure

Lecceprima.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI – Un lieto fine per due tartarughe marine che, dopo essere state curate per gravi problemi di galleggiamento, sono tornate nel loro habitat naturale. I due esemplari sono stati liberati questa mattina nelle acque di Rivabella, a Gallipoli, a conclusione di un’operazione di salvataggio e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: tartarughe - marine

