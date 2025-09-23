Due tartarughe marine affette da gravi problemi curate e tornate a nuotare in mare aperto
Due tartarughe marine affette da gravi problemi di galleggiamento, curate presso il Centro di recupero delle tartarughe marine del Museo di storia naturale del Salento, sono state liberate questa mattina in località Rivabella, Gallipoli.Qui l'articolo . 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: tartarughe - marine
