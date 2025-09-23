Due giorni con la Maratona D' Annunziana | scattano i divieti e le modifiche alla viabilità

Saranno tanti i partecipanti alla venticinquesima edizione della “Maratona D’Annunziana” con l’evento che avrà il suo clou domenica 28 settembre con la maratona appunto, e la mezza maratona competitiva. Ai due appuntamenti si accompagnano però anche altre iniziative a cominciare da quelle di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

'Comacchio in a day', tutto pronto e ultimi giorni per iscriversi alla maratona fotografica

Maratona di trapianti di fegato a Verona: tre interventi in quattro giorni grazie a una tecnologia d'avanguardia

Una Voce Per Padre Pio Onlus. . MISSIONE CHIRURGICA - CAMERUN CUORI RIBELLI CONTINUA LA MARATONA CHIRURGICA IN CAMEROUN, 08 PAZIENTI NEI PRIMI DUE GIORNI DI MISSIONE. GRAZIE ALL'EQUIPE DEL PROF. SASHA AGATI E GRA - facebook.com Vai su Facebook

A PESCARA TORNA LA MARATONA D’ANNUNZIANA: “DUE GIORNI DI SPORT, INCLUSIONE E DIVERTIMENTO” - PESCARA – La città di Pescara si prepara ad accogliere una nuova edizione della Maratona D’Annunziana, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, con due giornate interamente dedicate allo sport, ... Come scrive abruzzoweb.it

De Nicolò e Moroni trionfano alla Mezza Maratona Alzheimer - La domenica ha sorriso agli atleti romagnoli anche a San Clemente, dove la 16ª Maratonina del vino (10 km) ha visto il dominio della Golden Club Rimini con Brayan Schiaratura (33’45”) e Chiara ... Riporta altarimini.it