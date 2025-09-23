Due fungaioli si perdono ad Albareto | recuperati con l' elicottero
Due fungaioli, che si trovavano lungo il passo dei Due Santi nel comune di Albareto, si sono persi nel pomeriggio di martedì 23 settembre. Mentre si stavano spostando nel bosco alla ricerca di funghi hanno smarrito la via del ritorno. Così hanno avvertito i vigili del fuoco, che dopo averli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
