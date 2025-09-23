Due città un unico obiettivo | l’ambiziosa collaborazione tra VBC Viterbo e Polisportiva Vetralla
Una crescita comune attraverso lo scambio di esperienze e opportunità. È questo l’obiettivo dichiarato dalla VBC Viterbo e dalla Polisportiva Vetralla nell’annunciare il consolidamento della loro collaborazione. Una ulteriore unione di intenti che si tradurrà, a livello pallavolistico, in una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
