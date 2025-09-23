Ducati presenta la nuova Panigale V4R | così Borgo Panigale vuole tornare a vincere in Sbk

L’obiettivo, manco a dirlo, è tornare a vincere non solo in motoGp, ma anche in Superbike, dopo un biennio in cui lo strapotere tecnico di Borgo Panigale non è stato in grado di scalfire il talento di Toprak Razgatlioglu sulla sua Bmw M1000RR. A questo punta l’ultima evoluzione della Ducati Panigale V4R svelata oggi nella seconda tappa della Ducati World Premiere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ducati Motor Holding (@ducati) Confermati molti dei rumor che ne hanno anticipato il lancio: ovviamente il motore a V da 998cm3, “pompato” a 218cv (che diventano 239 con lo scarico dedicato). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

