Dua Lipa scarica il suo manager David Leavy | Divergenze sulla guerra a Gaza

Open.online | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dua Lipa ha licenziato il suo manager David Leavy. Alla base della rottura, secondo quanto riportato dal  Daily Mail, ci sarebbero profonde divergenze politiche legate al conflitto israelo-palestinese. La popstar britannica, nota per le sue prese di posizione a favore della Palestina, avrebbe deciso di interrompere la collaborazione dopo aver saputo che Leavy aveva sottoscritto una lettera indirizzata a Michael Eavis, fondatore del festival di Glastonbury. Nel documento, il manager chiedeva l’esclusione dal cartellone dei Kneecap, gruppo rap irlandese dichiaratamente filo-palestinese, accusato di simpatie per Hezbollah e Hamas. 🔗 Leggi su Open.online

