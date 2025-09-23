Dua Lipa scarica il suo manager David Leavy | Divergenze sulla guerra a Gaza

Dua Lipa ha licenziato il suo manager David Leavy. Alla base della rottura, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ci sarebbero profonde divergenze politiche legate al conflitto israelo-palestinese. La popstar britannica, nota per le sue prese di posizione a favore della Palestina, avrebbe deciso di interrompere la collaborazione dopo aver saputo che Leavy aveva sottoscritto una lettera indirizzata a Michael Eavis, fondatore del festival di Glastonbury. Nel documento, il manager chiedeva l’esclusione dal cartellone dei Kneecap, gruppo rap irlandese dichiaratamente filo-palestinese, accusato di simpatie per Hezbollah e Hamas. 🔗 Leggi su Open.online