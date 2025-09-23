Dua Lipa Popstar coraggiosa | licenzia l’agente per posizioni pro Israele
Dua Lipa ha licenziato l'agente per aver sostenuto una campagna contro una band irlandese ritenuta pro Palestina. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Dua Lipa licenzia il manager: aveva chiesto di boicottare i Kneecap. Il video di "Freak Out" con Nile Rodgers - Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la cantante avrebbe deciso di interrompere il rapporto di lavoro . Riporta ondarock.it
Dua Lipa licenzia il suo manager David Leavy per le sue posizioni sulla guerra a Gaza - La popstar britannica Dua Lipa ha licenziato il suo manager David Leavy per divergenze politiche legate al conflitto israelo- Secondo msn.com