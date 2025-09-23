Dua Lipa Popstar coraggiosa | licenzia l’agente per posizioni pro Israele

23 set 2025

Dua Lipa ha licenziato l'agente per aver sostenuto una campagna contro una band irlandese ritenuta pro Palestina. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

Dua Lipa licenzia il manager: aveva chiesto di boicottare i Kneecap. Il video di "Freak Out" con Nile Rodgers - Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la cantante avrebbe deciso di interrompere il rapporto di lavoro . Riporta ondarock.it

Dua Lipa licenzia il suo manager David Leavy per le sue posizioni sulla guerra a Gaza - La popstar britannica Dua Lipa ha licenziato il suo manager David Leavy per divergenze politiche legate al conflitto israelo- Secondo msn.com

