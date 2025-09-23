Dronil' Ue punta dito su Mosca che neg

14.50 Sui droni all'interno dei confini Ue "abbiamo visto uno schema chiaro e punta sulla Russia". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper nel corso del briefing con la stampa interpellata sui droni che hanno violato lo spazio aereo della Danimarca. Ma sono in corso indagini di cui andrà atteso l'esito. "La Russia sta testando i nostri confini",ha comunque aggiunto. Il Cremlino ha respinto le dichiarazioni secondo cui non si potrebbe escludere un coinvolgimento della Russia, definendole "infondate". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it