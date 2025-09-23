Droni Ue punta dito su Mosca che nega
14.50 Sui droni all'interno dei confini Ue "abbiamo visto uno schema chiaro e punta sulla Russia". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper nel corso del briefing con la stampa interpellata sui droni che hanno violato lo spazio aereo della Danimarca. Ma sono in corso indagini di cui andrà atteso l'esito. "La Russia sta testando i nostri confini",ha comunque aggiunto. Il Cremlino ha respinto le dichiarazioni secondo cui non si potrebbe escludere un coinvolgimento della Russia, definendole "infondate". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Progetto in corso d'opera in Quebec, dove il fuoco colpì duramente nel 2023, grazie ai droni si punta alla riforestazione di queste zone in Canada.
Non solo Mar Nero. Adesso Kyiv punta ai droni fluviali
IA, droni e sorveglianza attiva. Così Anduril punta al mercato europeo della subacquea
#Fs ed #Enac avviano una collaborazione sull’uso dei #droni per #ferrovie e #strade. L’iniziativa si inserisce nella strategia europea che punta a un mercato da 14,5 miliardi € entro il 2030. #trasporto #merce #treno #strada - X Vai su X
Punta Campanella, in arrivo i droni per monitorare l'area marina protetta. Il Ministero dell'Ambiente fornirà nuovi strumenti alle Amp per i rilievi ambientali e il controllo delle zone di pregio. In arrivo nuovi strumenti all'avanguardia per il monitoraggio ambie - facebook.com Vai su Facebook
