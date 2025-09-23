Droni sull’Europa aeroporti chiusi per ore a Copenaghen e Oslo

È successo tutto per qualche istante, ma l’effetto si è sentito per ore. I cieli sopra la Scandinavia, solitamente gelidi e tranquilli, si sono trasformati in uno scenario di allerta. Due dei principali aeroporti del Nord Europa, Copenaghen e Oslo, hanno interrotto improvvisamente le operazioni dopo l’avvistamento di droni non identificati. Il traffico aereo si è congelato: circa cinquanta voli cancellati, decine dirottati altrove e centinaia di passeggeri rimasti bloccati nei terminal, con valigie accanto e sguardi persi verso i tabelloni fermi. Al momento, l’ origine dei droni resta un mistero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Droni sull’Europa, aeroporti chiusi per ore a Copenaghen e Oslo

In questa notizia si parla di: droni - sull

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov

Droni ucraini su Mosca, chiuso lo spazio aereo: ?il volo (anomalo) a bassa quota di un cargo sulla capitale - facebook.com Vai su Facebook

Droni non identificati sull’aeroporto di Copenaghen. Ogni giorno l’asticella si alza. Non aumenta invece la consapevolezza dei cittadini italiani rispetto all’ipotesi - sempre meno remota - che la Russia scateni una guerra contro l’Europa, con modalità e rapidità - X Vai su X

Droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi e poi riaperti dopo ore. Zelensky: "E' stata la Russia" - I leader Ue e della Nato non hanno rilasciato al momento alcuna dichiarazione ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo - Circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali. altoadige.it scrive