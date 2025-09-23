Droni sull' aeroporto di Copenaghen e Oslo il premier danese | Non escludo che sia coinvolta Mosca | Peskov nega

L'intento, secondo Fredriksen, potrebbe essere quello di creare disordini per testare i limiti a cui si può arrivare. Peskov: "Accuse infondate". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Droni sull'aeroporto di Copenaghen e Oslo, il premier danese: "Non escludo che sia coinvolta Mosca" | Peskov nega

In questa notizia si parla di: droni - sull

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov

Lo ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen a proposito della presenza di droni sull'aeroporto di Copenaghen #copenaghen - X Vai su X

Droni ucraini su Mosca, chiuso lo spazio aereo: ?il volo (anomalo) a bassa quota di un cargo sulla capitale - facebook.com Vai su Facebook

Droni avvistati negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, voli cancellati e dirottati. Zelensky accusa la Russia; Droni violano ancora la sicurezza europea: chiuso l’aeroporto di Copenaghen, allarme senza precedenti; Droni sospetti su Copenaghen e Oslo, la premier: Attacco grave contro infrastrutture.

Droni sugli aeroporti a Oslo e Copenaghen, allarme degli 007: 'Alto rischio di sabotaggio' - La premier danese: 'E' l'attacco più grave mai visto' (ANSA) ... Riporta ansa.it

Droni nei cieli, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: “Erano russi. Senza risposta, Mosca continuerà” - Gli scali di Copenaghen e Oslo riaperti dopo ore di chiusura per droni non identificati. Scrive ilfattoquotidiano.it