Droni sulla Scandinavia la premier danese | Non escludo la mano di Mosca La Russia replica | Noi non coinvolti | Cosa è successo

Tusk: «Reagiremo alle invasioni dello spazio aereo». Le forze russe hanno conquistato un altro villaggio nel Donetsk. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Droni sulla Scandinavia, la premier danese:«Non escludo la mano di Mosca». La Russia replica: «Noi non coinvolti» | Cosa è successo

Droni sulla Scandinavia, la premier danese: “Non escludo la mano di Putin”

Mette Frederiksen: Non posso certo escludere in alcun modo che si tratti della Russia. Abbiamo visto droni sopra la Polonia, attività in Romania, violazioni dello spazio aereo estone. Ora ci sono stati droni in Danimarca e Norvegia. Questo è un attacco grave.

La Nato discute le contromisure dopo il caso dei tre Mig-31 russi entrati nello spazio aereo estone e i droni abbattuti in Polonia. Entrambi i Paesi hanno invocato l'articolo 4, passo preliminare prima dell'attivazione dell'articolo 5, la risposta armata. Di Cosimo

